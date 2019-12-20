شكرا لقرائتكم خبر عن روما يحل ضيفاً فيورنتينا في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل

الجمعة 20 ديسمبر 2019 يحل نادى روما ضيفا على نظيره فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدورى الإيطالى، وذلك على ملعب "أرتيميو فرانكى".

وأعلن "باولو فونسيكا" المدير الفنى لذئاب العاصمة عن تشكيل الفريق لمواجهة اليوم وجاء كالآتى:- حراسة المرمى: لوبيز. خط الدفاع: فلورينزى، مانشينى، سمولينج، كولاروف. خط الوسط: دياوارا، وترود، زانيولو، بيليجرينى، بيروتى. Advertisements خط الهجوم: دزيكو. بينما يدخل أصحاب الديار بقيادة "فينتشينزو مونتيلا" اللقاء بتشكيل:- حراسة المرمى: دراجوفسكى. خط الدفاع: ميلنكوفيتش، بيزلا، كاسيريس. خط الوسط: ليرولا، بولجار، بادلج، كاستروفيلى، هينريك. خط الهجوم: بواتينج، فالهوفيتش. ويحتل أن روما المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا فى المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

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