الامارات | أروابارينا: أتفهم اعتراض أحمد خليل وتغييره لا يقلل من قيمته الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: أتفهم اعتراض أحمد خليل وتغييره لا يقلل من قيمته الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، أنه يتفهم اعتراض مهاجم الفريق أحمد خليل، عند استبداله في منتصف الشوط الثاني، مؤكداً أن أي لاعب يريد أن يلعب 90 دقيقة، معبراً عن سعادته بالفوز على خورفكان بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ووصول الفريق للنقطة 23، وعلى بعد نقطة واحدة من المتصدر الشارقة، وقال مدرب شباب الأهلي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: قدم أحمد خليل مباراة كبيرة أمام خورفكان، لذلك فإن استبداله لا يقلل من قيمته الفنية، وكل ما في الأمر لاحظت وجود حاجة لإشراك لاعب سريع لرفع الزخم الهجومي، وكان التبديل إيجابياً جداً، لأنه قاد لتسجيل الهدف الثاني، ورفض أروابارينا وصف تمسك البرازيلي ليوناردو بالكرة بأنه تصرف أناني، موضحاً أنها نزعة هجومية يتمتع بها اللاعب وأشعر بالسعادة لأنني أملك ستة مهاجمين يلعبون بمستوى واحد، والكل يلعب لمصلحة الفريق وليس للمصلحة الخاصة، وهو ما يميز شباب الأهلي. وأضاف أنه فكر في الفوز أكثر من الأداء وهو ما تحقق وقاد شباب الأهلي لموقف أفضل في المنافسة مع الشارقة على الصدارة، واصفاً المباراة بأنها لم تكن سهلة، بل إن خورفكان تمكن من السيطرة على المباراة في بعض دقائقها، وتابع: انتهينا من هذه المباراة وتنتظرنا أخرى قوية وصعبة أمام النصر في كأس رئيس الدولة، وعلينا الاستعداد لها.