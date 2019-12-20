الامارات | ضمك السعودي يغازل مزيان العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك السعودي يغازل مزيان العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة الشروق الجزائرية أن نادي ضمك السعودي، الذي يدربه الجزائري نور الدين زكري، تقدّم بعرض رسمي لنادي العين من أجل الحصول على خدمات المهاجم عبدالرحمن مزيان، خلال فترة التعاقدات الشتوية، مطلع يناير المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر ذكرت أن اللاعب يرغب في اللعب بانتظام من أجل الحصول على فرصة مع الاستدعاء لقائمة المنتخب الوطني الجزائري مستقبلاً.
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