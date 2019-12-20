الامارات | محاضرة قانونية بنادي الشارقة عن أوضاع اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة قانونية بنادي الشارقة عن أوضاع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المحامي الرياضي الدولي، توميسلوف كاسالو، قدم محاضرة قانونية عن النظم القانونية لأصحاب الاختصاص من منتسبي النادي، في جوانب اللوائح والأنظمة المتعلقة بأوضاع اللاعبين. حضر المحاضرة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، محسن مصبح. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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