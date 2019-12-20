الامارات | غوميز «نجم الأسبوع» في دورينا

شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز «نجم الأسبوع» في دورينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اختيار المصوّتين من الجمهور والخبراء في شبكة سبورت فور أوول، الإخبارية، على نجمي الشارقة ريكاردو غوميز، ليكون نجم الأسبوع، وعادل الحوسني أفضل حارس للمرة الرابعة هذا الموسم، في حين كان التميز في الصافرة من نصيب محمد عبدالله حسن، الفائز بجائزة أفضل حكم.

وحصل ريكاردو جوميز على أغلبية الأصوات، بعد حصوله على نسبة 55.6% من إجمالي أصوات الجمهور والفنيين، متفوقاً على جميع منافسيه بفارق كبير، حيث حصل صاحب المركز الثاني مهاجم بني ياس بيدرو كوندي على نسبة 10.2%، ونجم الجزيرة محمد فوزي على المركز الثالث بنسبة 10%.

وحصل غوميز على كأس نجم الجولة التاسعة، المقدمة من قبل شركة (EAK) لوكلاء اللاعبين راعية هذه الفئة في المسابقة.

أما في فئة أفضل حارس فقد استحقها حارس الشارقة المتألق عادل الحوسني، وحصل على قفاز الإجادة للمرة الرابعة هذا الموسم، بأغلبية الأصوات (59%)، بعد تصدياته المميزة التي رجحت كفة الشارقة لتثبيت قدميه على قمة جدول الترتيب، بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.

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وجاء الحارس العيناوي خالد عيسى في المركز الثاني، بنسبة 10.7%، وتلاه حارس الوصل حميد عبدالله بنسبة 10% ثالثاً.

وكان للأداء المتميز للحكم المونديالي محمد عبدالله، الذي أدار قمة الشارقة والنصر باقتدار، دور كبير في تتويجه بنجومية الحكام في هذه الجولة، بفارق كبير عن بقية الحكام، حيث حصل على 70% من إجمالي الأصوات، بينما حصل على المركز الثاني الحكم محمد أحمد بنسبة 20%، واحتل عادل النقبي المركز الثالث بنسبة 10%.

وقال مدير شبكة سبورت فور أوول، عبدالرسول عبدالله في تصريح صحافي:

أشكر متابعي وجماهير شبكة سبورت فور أوول، على تفاعلهم الإيجابي مع الاستفتاء.

وأضاف: الحمد لله الكل يجتهد لإنجاح هذه الجائزة، من فريق عمل الجائزة، ورعاة وشركاء إعلاميين.