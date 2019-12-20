شكرا لقرائتكم خبر عن «بلفوضيل» يفتح النار على هوفنهايم الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى النجم الجزائرى، إسحاق بلفوضيل، نادى هوفنهايم الألمانى، بسبب تعامله بلا مبالاة، مع إصابته الخطيرة فى الركبة. ويغيب الدولى الجزائرى عن هوفنهايم منذ نهاية سبتمبر الماضى، بعدما خضع لعملية جراحية، إثر وجود مشكلة فى الرباط الصليبى والغضروف المفصلى للركبة.

وخلال تصريحاته لصحيفة بيلد، قال بلفوضيل: «لم يعد لدى ثقة فى النادى، لم أعد أرى أن هناك أى أساس لتعاون ناجح بيننا، أنا محظوظ بأنه لم يكن هناك أى شىء أسوأ من ذلك، مسيرتى تعرضت للخطر بلا مبالاة».

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ويرى بلفوضيل أن أطباء هوفنهايم لم يدركوا مدى خطورة إصابته، ولم يكن النادى يرغب فى خضوعه لعملية جراحية فى البداية.

وعن ذلك، قال: «لقد مارسوا ضغطًا هائلًا علىّ حتى لا أجرى العملية الجراحية».

وتابع: «بعد الانتهاء من الجراحة، أمضيت 3 أيام فى هوفنهايم لمواصلة العلاج، لكن لم يشعر أى مسؤول فى النادى أو حتى المدرب أنه من الضرورى السؤال عنى، لذا ذهبت إلى باريس لرؤية أطباء أعرفهم جيدًا».