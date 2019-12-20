شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يطير فى سماء الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائمًا ما يضع بصمته فى كل موسم، هو الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، الذى سجل هدفا خياليا من عالم آخر، فى شباك سامبدوريا، حيث فاز اليوفى خلال هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الإيطالى. ويملك رونالدو العديد من الأهداف الساحرة التى خطفت آهات الجماهير خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التى لعب بقميصها سواء ريال مدريد أو مانشستر يونايتد وحتى اليوفى. وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «يطير، كريستيانو يطير.. سجل هدفًا برأسية بعدما ارتفع 2.56 متر».

ونجح صاروخ ماديرا فى تسجيل 10 أهداف هذا الموسم مع فريق يوفنتوس فى بطولة الدورى الإيطالى، بينما صنع هدفا وحيدا لزملائه فى الفريق، وأحرز رونالدو هدفين فى بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم حتى الآن وجاءت الأهداف فى دور المجموعات.

من جانبه كشف نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، السر وراء طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، حيث يحتفل أفضل لاعب فى العالم خمس مرات، بطريقة فريدة، إذ يقفز عاليا ويفتح ذراعيه، ثم يقول كلمته الشهيرة «هيا».

وقال رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» الإنجليزية: «بدأت قول كلمة (هيا) عندما كنت ألعب فى ريال مدريد.. وعندما نفوز جميعا نقولها».

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وأضاف: «بدأت قول ذلك لكنى لا أعرف السبب، فقد كان الأمر طبيعيا بالنسبة لى».

وتابع: «أتذكر فترة التحضيرات للموسم فى لوس أنجلوس، لقد لعبنا ضد تشيلسى وسجلت هدفا واحتفلت بهذه الطريقة، ثم سألنى الناس لماذا قمت بهذا؟ إلا أننى لا أعرف».

وعاش الدون فترة صعبة فى بداية هذا الموسم حيث دخل فى العديد من الأزمات مع ماوريسيو سارى، المدير الفنى لليوفى ولكنه سرعان ما عاد إلى مستواه المعهود.

ويحل فريق يوفنتوس فى صدارة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة والذى سوف يواجه فريق جنوى فى إطار منافسات تلك الجولة أيضاً الذى لعب خلالها يوفنتوس ضد سامبدوريا.

فى نفس السياق، أشادت جماهير يوفنتوس بهدف رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قال أحد المشجعين: «هدف مذهل لدرجة السخافة لرونالدو، كيف يمكنه البقاء فى الهواء كل هذا الوقت، هذا ما سيتذكره الناس عنه فى المستقبل»، فيما قال آخر: «ميسى أفضل من رونالدو ولكن لا يمكننى إنكار ما يفعله رونالدو، إنه أشبه بالوحوش».