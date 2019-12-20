شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «النسائية» يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الجزائر فى مباراة افتتاح بطولة شمال إفريقيا الودية المقررة غدا، الأحد، والتى تأتى ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة المغرب فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى منتصف يناير المقبل، ثم يلعب المنتخب ثانى مبارياته مع منتخب تنزانيا، الثلاثاء المقبل، وبوركينا فاسو الخميس 26 ديسمبر الجارى وتعود البعثة يوم 27 من نفس الشهر.

تقام مباريات البطولة لمدة 80 دقيقة على شوطين ويسمح لكل فريق إجراء ستة تغييرات وغادرت البعثة القاهرة صباح أمس متوجهة للجزائر للمشاركة فى البطولة ويترأس البعثة الدكتورة سحر عبدالحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد وتضم 21 لاعبة، بينما يضم الجهاز الفنى بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفنى ومصطفى منير، المدرب العام، وفايزة حيدر، المدرب المساعد، وباسم خيرت، مدرب حراس المرمى.