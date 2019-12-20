شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكافئ لاعبيه بعد تخطى عقبة الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى سرعة صرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى، لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات، وتحفيزهم لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقررة بين الفريقين بعد غد، الإثنين.

ومن جانبه، أشاد رينيه فايلر بالروح العالية للاعبيه، وإصرارهم على تحقيق الفوز أمام الإسماعيلى، مشددا على أنه كان على ثقة بأن الفوز سيكون حليف فريقه فى النهاية.

وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع لاعبيه، أشاد خلالها بمستواهم الذى ظهروا عليه أمام الإسماعيلى، وحذرهم من حدوث أى مفاجأة أمام فريق الاتحاد، الذى يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين فنياً وبدنياً، فضلاً عن ارتفاع روحهم المعنوية، بسبب تحقيقهم نتائج إيجابية، فى الدورى والبطولة العربية.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم السبت، بعد الراحة السلبية التى منحها فايلر للاعبيه، أمس الجمعة، عقب مواجهة الإسماعيلى، لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التى سيطرت عليهم ولتفادى تعرض أى منهم للإصابة والحرمان من جهوده خلال الفترة المقبلة.

وسيعقد فايلر جلسة، اليوم، مع لاعبيه لمشاهدة ملخص لمباريات فريق الاتحاد الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس ومحاولة استغلالها.

وكان فايلر عقد جلسة مع جهازه المعاون، أمس الجمعة، شاهدوا خلالها ملخص مباريات الاتحاد، والتركيز على بعض الأمور، التى سيقوم بشرحها للاعبين اليوم.

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وحدد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، برنامجا خاصا ليؤديه اللاعبون خلال الـ48 ساعة المقبلة، من أجل تجهيز اللاعبين لتلك المواجهة.

ويسعى فايلر وجهازه المعاون لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة أبناء الثغر، والتخلص من حالة الإجهاد العضلى، بسبب الضغط المتواصل للمباريات ومشاركات الفريق محليًا وإفريقيًا.

وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى، بعد تماثل عمرو السولية للشفاء من نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة أمام الإسماعيلى.

يأتى هذا فى الوقت الذى استمر فيه غياب أحمد فتحى عن التدريبات الجماعية، بسبب استمرار تورم قدمه، وينتظر أن يخضع فتحى لفحص طبى، اليوم السبت، لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وكان فتحى اشتكى من تورم فى الركبة اليمنى، تسبب فى غيابه عن المشاركة بالتدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التى خاضت مباراة الإسماعيلى.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبى مدى تحسن إصابة فتحى، وموعد مشاركة فى التدريبات الجماعية، استعدادا للمرحلة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى سيخضع فيه رامى ربيعة لاختبار طبى، اليوم السبت، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام الاتحاد، بعدما تعرض للإصابة خلال المشاركة أمام الإسماعيلى، ولم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

ومن جانبه، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن إصابة ربيعة غير مقلقة، وسيخضع لفحص طبى، اليوم السبت، قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية.