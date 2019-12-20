شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى وبيراميدز يبحثان عن الثقة فى لقاء الجريحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز، الأولى تجمع الجونة بقيادة رضا شحاتة، مع طلائع الجيش الذي يقوده طارق يحيى في الثانية والنصف ظهرا على ملعب استاد الجونة.

يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الأخير على بيراميدز 3-2 ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس عشر، ويسعى لمواصلة الصحوة اليوم لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده لتحسين مركزه بالجدول، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب المدير الفنى في تطبيقها بالمباراة لتتناسب مع طبيعة أداء الطلائع، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعد فوزه الغالى على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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على الجانب الآخر، يلتقى وادى دجلة، بقيادة تاكيس جونياس، مع إنبى الذي يدربه حلمى طولان في الثانية والنصف ظهرا على ملعب بتروسبورت، ويحتل الأول المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط ويتطلع لكسر حاجز نزيف النقاط، بحثا عن الدخول في المنطقة الدافئة، فيما يبحث الفريق البترولى عن انتصار جديد بعد الصحوة التي شهدها الفريق منذ تولى طولان المسؤولية ونجاحه في الفوز على المصرى بهدف نظيف.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء المصرى بقيادة إيهاب جلال، مع بيراميدز الذي قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسى سيبستيان ديسابر، بسبب تراجع النتائج وتولى عبدالعزيز عبدالشافى المسؤولية مؤقتا.

ويعانى الفريقان من نزيف النقاط، فالمصرى خسر آخر مباراتين من المقاولون العرب وإنبى بنفس النتيجة1- صفر، ما دفع إدارة النادى لتجميد المستحقات المالية وسعيها خلال الأيام الماضية لإنقاذ الفريق عن طريق الجلسات التي عقدها المسوؤلون مع اللاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم على الاجتهاد، كما يعانى بيراميدز أيضا من نفس الظروف، بعد خسارته من الزمالك بهدفين للاشىء.