شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك بـ«المحمدى والشامى ومجدى».. والسلحدار يؤجل حسم مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار، المدير الفنى تمسكه بالثلاثى باهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى ومحمد الشامى حتى نهاية عقودهم مع النادى لحاجة الفريق إليهم خلال الموسم الجارى، ووفقا لأدهم السلحدار، فإن الفريق يمر بمرحلة يصعب عليها الموافقة على رحيل أي لاعب، لافتا إلى أنه أخطر المجلس بعدم الموافقة على انتقال أي لاعب في الوقت الحالى.

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وأوضح السلحدار أن اللاعبين الثلاثة يمثلون عناصر مهمة داخل الفريق ولا يمكن تعويضهم بلاعبين من أندية أخرى، وأشاد المدير الفنى بالأداء الذي ظهر به اللاعبون خلال مواجهة الأهلى بالدورى الممتاز، مؤكدا أن الخسارة جاءت في توقيت متأخر بسبب عدم التمركز السليم في أرض الملعب، ورفض «السلحدار» حسم قراره النهائى بشأن استمراره مع الفريق في حالة التعاقد مع مدرب أجنبى من عدمه، مؤكدا أنه لن يتأخر عن تلبية أي قرار لمجلس الإدارة، لكنه لا يعرف قرار المجلس بشأن التعاقد مع مدرب أجنبى، وقال: أداء الفريق يتحسن بشكل كبير، لكن ينقصنا استغلال الفرص التي تسنح للفريق خلال المباريات.

ويستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته اليوم- السبت- استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة العاشرة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها الاثنين المقبل باستاد الجبل الأخضر.

ويفتقد الفريق إلى جهود مدافعه باهر المحمدى، بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلى التي أقيمت الخميس.