شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى على موعد مع التاريخ أمام مونتيرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف استاد خليفة الدولى بالعاصمة القطرية «الدوحة»، فى الرابعة والنصف، مساء اليوم، مباراة نارية تجمع بين فريقى الهلال السعودى ومونتيرى المكسيكى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويدخل الزعيم السعودى متسلحًا بالقوة الضاربة باستثناء البيروفى، أندريه كاريلو، الذى حصل على بطاقة حمراء فى المباراة الماضية، ويطمح أن يخطف الميدالية البرونزية فى مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

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وكان فريق الهلال قدم شوطًا استثنائيًا أمام فلامنجو البرازيلى فى دور نصف النهائى، وخرج منتصرًا بهدف دون رد، ولكن فى الشوط الثانى انهار على المستوى البدنى ليتلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويدخل الهلال اللقاء تحت قيادة الرومانى رازفان لوشيسكو، بتشكيل يتكون من عبدالله المعيوف فى حراسة المرمى، وأمامه كل من محمد البريك، جانج هيون سو، على البلهى، ياسر الشهرانى، كارلوس إدواردو، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسرى، بافيتيمبى جوميز، عمر خريبين.

على الجانب الآخر، يدخل فريق مونتيرى المكسيكى اللقاء بقرار غريب من أنطونيو محمد، المدير الفنى للفريق، بعدما قرر مغادرة ستة لاعبين لمعسكر الفريق فى الدوحة، قبل مواجهة الهلال السعودى، من أجل الاستعداد لنهائى الدورى المكسيكى، المقرر له يوم 27 ديسمبر، وهؤلاء اللاعبون هم: «يانسن، باروفيرو، سانشيز، فانجيونى، رودريجيز وبابون»، ومن المقرر أن يغادر ثلاثة لاعبين آخرين، اليوم، للاحاق بزملائهم، وهم: «سيزار مونتيس، جيسوس جالاردو وسيلزو أورتيس».

وجاء رحيل هؤلاء اللاعبين إلى المكسيك بقرار من الجهاز الفنى الذى يرى أن الفوز بلقب الدورى أهم بكثير من مباراة الهلال على المركز الثالث، وحظى هذا القرار بترحيب مكسيكى كبير من الجماهير المكسيكية فى الدوحة، وبعد مغادرة هؤلاء اللاعبين أصبحت قائمة مونتيرى التى ستخوض لقاء الهلال مكونة من 14 لاعبًا، منهم 11 فى التشكيلة الأساسية و3 لاعبين فى الاحتياطى.