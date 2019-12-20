شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرمينو» عن نهائي مونديال الأندية: نعد بتقديم نهائي كبير بين الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، بمستوى نادي فلامنجو بطل «كوبا ليبرتادوريس» والدوري البرازيلي، في نسختهما الأخيرة.

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وقال فيرمينو، خلال تصريحاته لموقع «جلوبو سبورت» الإخباري الرياضي البرازيلي: «أنا سعيد جدا أولاً وقبل أي شيء بالمباراة النهائية، واللعب ضد فريق برازيلي متعدد المواهب، أعلم بعضهم جيدًا، لأننا كنا مع المنتخب الوطني، لذلك ستكون مباراة رائعة ضد فريق جيد للغاية مثل فلامنجو».

وتابع: «أعد بمباراة كبيرة بين بطل (كوبا ليبرتادوريس) فلامنجو وبطل (تشامبيونزليج) ليفربول، في ليلة السبت».

وتمثل المباراة النهائية لمونديال الأندية 2019 بقطر، بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وليست الأولى بين الفريقين، حيث لعبا نهائي النسخة في مسماها القديم ببطولة كأس القارات للأندية البطلة باليابان عام 1981، وهذه حقيقة ستؤدي إلى مزيد من حماسية اللقاء، حيث سيدخل رفقاء «مو صلاح» من أجل الثأر بعد مرور 38 عامًا.