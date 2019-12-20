شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد في مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من «ماراثون زايد الخيري» لعام 2019، والذي تستضيفه مدينة السويس يوم الجمعة المقبل.

ويحضر فاعليات المؤتمر الصحفي الذي يقام الثلاثاء 24 ديسمبر، بفندق جي دبليو ماريوت، الساعة الخامسة مساءًا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والسفير جمعة مبارك السفير الإماراتي بالقاهرة، السيد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، في إطار حرص الوزارة في المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.