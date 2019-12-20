شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كفر الشيخ يتألقون بمنافسات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشارك ببعثة رياضية بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بعدد 30 لاعب ولاعبة في ألعاب التايكوندو والسله وألعاب القوى، وأفراد الجهاز الفني و4 مدربين في منافسة تجمع مشاركين من كل أنحاء الجمهورية بالمركز الأوليمبي بالمعادي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

لافتا أن ذلك يأتى في إطار حرص الدولة على رعاية الموهوبين الأبطال وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل صناعة بطل أوليمبى قادرا على أن يمثل مصر في المسابقات الدولية.

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ومن جانبه قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب قد التقى وفد بعثة الموهوبين الممثلين لمحافظة كفر الشيخ وأشاد بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين.

جدير بالذكر أن بعثة المحافظة المشاركة من الموهوبين يمثلها في لعبة التايكوندو من مدينة مطوبس 11 لاعب ومدربهم كابتن محمود الشهاوي، وتايكوندو كفرالشيخ 3 لاعبين ومدربهم كابتن إيهاب النحاس، وسلة كفرالشيخ 15 لاعب ومدربهم خالد جمال، ألعاب القوى لاعب واحد ومدربه كابتن أيمن، ورئيس بعثة المحافظة الدكتور جمال الشهاوى والمشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي.

يقام المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.