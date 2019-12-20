شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت فعاليات بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضية، «عدو- دراجات» التي تنظمها جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والاتحاد المصرى للملاحة الرياضية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة، أن هذه البطولة تعد الأولى للملاحة الرياضية في الجامعات المصرية، وأضاف أن جامعة القناة تحرص دائما على استضافة المحافل الرياضية الكبرى لما تمتلكه من إمكانيات تساعد على نجاح أي بطولة، موكدا نجاح البطولة في تحقيق أهدافها من التواصل والتقارب بين ابناء الجامعات وتبادل الأفكار من خلال الرياضة وترسيخ روح الرياضة من مكسب وخسارة.

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وأشار الدكتور هشام الجيوشى إلى التنظيم الرائع من قبل جامعة القناة، وأضاف أن جامعة القناة من الجامعات المتميزة في الأنشطة الطلابية التي تتمتع بخبرة كبيرة في تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى.

يذكر أن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، قد قاموا بافتتاح البطولة التي ضمت مسابقة للملاحة الرياضية بالدراجات أعقبها مسابقة العدو، شارك فيهما أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية المختلفة.

يذكر أنه قد أشرف على تنظيم البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، ومنار السيد مدير عام إدارة رعاية الشباب، وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضي.

انطلاق فعاليات بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضة

انطلاق فعاليات بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضة

انطلاق فعاليات بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضة