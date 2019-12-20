جراحة لنجم بايرن ميونخ عقب لثاء فولفسبورج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عبر موقعه الرسمي، خضوع نجم الفريق وهداف البوندزليجا ودوري أبطال أوروبا روبيرت ليفاندوفيسكي لجراحة في فخذ اللاعب، عقب مباراة الفريق غداً السبت أمام فولفسبورج الألماني.



وصرح هانز فليك المدير الفني للفريق قائلاً: " لا نريد إضاعة الوقت أكثر من ذلك، سيغيب ليفا عن الفريق من عشرة إلى أربعة عشر يوماً".

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ويتعرض ليفاندوفيسكي لبعض المشاكل في فخذه، لكنه أجل الجراحة لما بعد نهاية الدور الاول للدوري الألماني، والدخول في فترة التوقف الشتوية للبوندزليجا.

ويستقبل بايرن ميونخ غداً السبت نادي فولفسبورج بملعب أليانز أرينا، في الجولة 17 من الدوري الألماني، وهي آخر جولات الدور الأول من البوندزليجا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف كلاً من لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ.