الأسبقية تحفز الهلال لاقتلاع ثالث العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يبحث الهلال عن تحقيق أسبقية على مستوى الأندية السعودية من خلال الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الحالية المقامة بقطر.

وكان الهلال استهل مشواره في البطولة بالفوز على بطل أفريقيا الترجي التونسي 1-0 في الدور الثاني للبطولة، فيما خسر في الدور نصف النهائي أمام بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي 1 - 3.

أما مونتيري فقد استهل مسيرته بالفوز على المستضيف السد القطري 3-2 في الدور الثاني، ثم خسر في نصف النهائي أمام بطل أوروبا ليفربول الإنجليزي 1 - 2 في الوقت بدل الضائع.

ويطمح الهلال إلى العودة بالمركز الثالث رغم غياب أحد أهم مفاتيح اللعب لديه وهو اللاعب البيروفي أندريه كارليو عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فلامنجو، إلا أن الفرصة تبدو سانحة أمامه ليصبح ثالث فريق عربي يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري في 2006 والسد القطري في 2011، وخاصة أن ظروف الفريق المكسيكي تغري الهلال بعد أن غادر صفوف الفريق 9 لاعبين أساسيين إلى المكسيك، استعدادا لخوض نهائي الدوري المكسيكي.

رؤوس مرفوعة

حذر مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو لاعبيه من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري اليوم.

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وقال إن الفريق يحتاج للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي خطأ، لأن مونتيري يجيد استغلال مثل هذه الأخطاء.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي أمس «نطمح لإنهاء هذه البطولة برؤوس مرفوعة بعدما قدمنا أداء جيدا في المباراتين الماضيتين، ونسعى لمواصلة الأداء القوي اليوم أمام مونتيري القوي والمنظم».

وأضاف «علينا أن نتجاوز فجوة كبيرة تاريخية، أظهرنا قوة فريقنا وحققنا نتائج جيدة وواجهنا فلامنجو أحد أهم فرق أمريكا الجنوبية، وخرجنا من مباراتنا أمامه مرفوعي الرؤوس».

التركيز على الثالث

أكد اللاعب سالم الدوسري أن فريقه يركز حاليا على انتزاع المركز الثالث، مشيرا إلى أن مباراة الفريق في المربع الذهبي كانت متكافئة أمام فلامنجو، ولكن بعض التفاصيل والأخطاء حسمت المباراة لصالح فلامنجو.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي أمس: الهلال يضم مجموعة من أفضل اللاعبين ويستحق البطولات.

وعن الخسارة أمام فلامنجو، قال «كانت المباراة متكافئة بنسبة 50% لكل فريق، ولكن بعض الأخطاء تكلفك كثيرا، وفقد التركيز في أي لحظة يكلف الكثير، نسعى الآن للفوز بالمركز الثالث من خلال التغلب على مونتيري».