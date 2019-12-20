الزمالك ضد سموحة.. "زغرد" ياحكم.. "صقف" ياعميد

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد سموحة

التقطت عدسة "الخليج 365" لحظة إشعال حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة حماس لاعبيه خلال مواجهة الزمالك المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020 . الزمالك ضد سموحة

الزمالك ضد سموحة حيث يحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتى سموحة فى المركز الخامس وصيفاً للأبيض متعادلين فى النقاط بفارق الأهداف. الزمالك ضد سموحة

الزمالك ضد سموحة وخاض الزمالك حتى الآن سبع مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى واحدة أمام نادى مصر وخسر فى أثنين امام إنبى وطلائع الجيش، بينما لعب سموحة 8 مواجهات فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى واحدة أمام الأهلي.















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