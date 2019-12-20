شكرا لقرائتكم ديفيد جورج يضمن لقب بطل أفريقيا للشطرنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن المصري ديفيد جورج، لقب بطل أفريقيا في البطولة الفردية للشطرنج للناشئين تحت 8 - 18 سنة للذكور والإناث التي تختتم غدا السبت في العاصمة ويندهوك بناميبيا.

وقبل يوم من ختام البطولة وبعد ثمانية جولات ، ضمن ديفيد جورج سمير الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 8 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه برصيد 6 نقاط ومنهم المصري أدهم حسام الذي ينافس على الفضية أو البرونزية على ضوء نتائج الجولة الأخيرة غدا .

Advertisements

ويتصدر أحمد تامر بطولة تحت 14 سنة برصيد 7.5 نقطة من 8 جولات ويقترب بقوة من الميدالية الذهبية .

كما يواصل لاعبو مصر المنافسة في فئات تحت 18 ، 12 ، 10 سنوات للذكور وفئة تحت 10 سنوات فتيات .