شكرا لقرائتكم ديفيد جورج يضمن لقب بطل أفريقيا للشطرنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقبل يوم من ختام البطولة وبعد ثمانية جولات ، ضمن ديفيد جورج سمير الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 8 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه برصيد 6 نقاط ومنهم المصري أدهم حسام الذي ينافس على الفضية أو البرونزية على ضوء نتائج الجولة الأخيرة غدا .
ويتصدر أحمد تامر بطولة تحت 14 سنة برصيد 7.5 نقطة من 8 جولات ويقترب بقوة من الميدالية الذهبية .
كما يواصل لاعبو مصر المنافسة في فئات تحت 18 ، 12 ، 10 سنوات للذكور وفئة تحت 10 سنوات فتيات .
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