اخبار الرياضه

ديفيد جورج يضمن لقب بطل أفريقيا للشطرنج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ديفيد جورج يضمن لقب بطل أفريقيا للشطرنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن المصري ديفيد جورج، لقب بطل أفريقيا في البطولة الفردية للشطرنج للناشئين تحت 8 - 18 سنة للذكور والإناث التي تختتم غدا السبت في العاصمة ويندهوك بناميبيا.

  

وقبل يوم من ختام البطولة وبعد ثمانية جولات ، ضمن   ديفيد جورج سمير الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 8 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه برصيد 6 نقاط ومنهم المصري أدهم حسام الذي ينافس على الفضية أو البرونزية على ضوء نتائج الجولة الأخيرة غدا .

 

Advertisements

ويتصدر أحمد تامر بطولة تحت 14 سنة برصيد 7.5 نقطة من 8 جولات ويقترب بقوة من الميدالية الذهبية . 

 

كما يواصل لاعبو مصر المنافسة في فئات تحت 18 ،  12 ، 10 سنوات للذكور وفئة تحت 10 سنوات فتيات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد جورج يضمن لقب بطل أفريقيا للشطرنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا