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برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع منتخب إيطاليا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن معهد إعداد القادة، يوم الجمعة، عن إقامة برنامج معايشة لـ30 مدربا سعوديا مع روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي.

ووصل مانشيني إلى العاصمة الرياض، استعدادا لمقابلة المدربين السعوديين، مساء يوم الجمعة، كرابع مدرب عالمي يستعين به المعهد بعد فابيو كابيلو وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

وقال معهد إعداد القادة في حسابه الرسمي على "تويتر": يعلن معهد إعداد القادة عن برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع مدرب المنتخب الايطالي روبيرتو مانشيني خلال المعسكرات القادمة للمنتخب الإيطالي وذلك على هامش لقائه بالمدربين السعوديين في مدينة الرياض.

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