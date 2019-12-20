شكرا لقرائتكم سولشاير: بوغبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط الفريق، لن يغادر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من العام المقبل.
وقال سولشاير في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام واتفورد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن بوغبا سيلعب مع الفريق في العام الجديد 2020.
وكانت أخبار وتقارير صحافية ربطت بوغبا بالرحيل عن الفريق، بعد غيابه شهرين ونصف عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.
وأضاف سولشاير: "لن يتم بيعه في يناير المقبل، هو يتدرب لكن ليس مع الفريق لوقت طويل، هو بدأ التدريب وهذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.
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