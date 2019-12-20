شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد سموحة .. مشاهدة أحداث الشوط الثاني بث مباشر عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل الشوط الثاني لمباراة الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري والمقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي. ويأمل الزمالك العودة لانتصاراته المحلية أمام سموحة بعدما تعثر مؤخرًا أمام طلائع الجيش ليتلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأسبوع الثامن من منافسات البطولة. لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر عبر سوبر كورة .. اضغط هنا ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى. Advertisements على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

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