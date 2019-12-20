شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة: هانى رمزي يكشف الحلم الوطنى لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، كان دائم التواصل معى ومع أجيرى المدير الفني السابق للفراعنة.
وأوضح رمزى في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، قائلًا:" محمد صلاح لاعب ملتزم وكان دائم التواصل معى ومع أجيرى، والهجوم على النجوم أمر طبيعى ولكن صلاح أيقونة كبيرة وعليه دور وهو يعرف أن هناك فرقا بين ما يحدث فى إنجلترا وما يحدث فى مصر".
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