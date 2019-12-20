شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشناوى يغيب عن بيراميدز أمام المصرى بعد "تورم اليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتولى الدكتور أيمن فريد طبيب فريق الكرة إجراء الكشف والفحوصات الطبية على الحارس والتي أكدت إصابته بتورم في اليد تعرض له خلال المران. Advertisements وبعد التشاور بين عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني، والجهاز الطبي، تقرر منح أحمد الشناوي راحة سلبية لمدة 48 ساعة حتى يتعافى من إصابته وبالتالي يغيب عن مباراة المصري.

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