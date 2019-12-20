الهاني سليمان يمنع مصطفي محمد من هدف " عالمي" في مباراة الزمالك وسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقذ الهاني سليمان حارس مرمي فريق سموحة فريقه من هدف عالمي ، بعدما تصدي لخلفية مزدوجة من مصطفي محمد مهاجم الزمالك بصعوبة في الدقيقة 29 من عمر مباراة الزمالك وسموحة المقامة حاليا علي استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم خط الهجوم: مصطفى محمد Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد، محمد عبد السلام، إسلام جابر، محمد حسن، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أحمد سيد زيزو. بينما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال





















































































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