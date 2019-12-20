شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. تعادل سلبي وسيطرة زملكاوية أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك و سموحه فى اللقاء المقام باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بدأ سموحه بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح

خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال

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ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

بدأت أحداث المباراة هجومية من قبل الفريقين ولجأ الفريقين للكرات الطويلة لإحراز هدف مبكر يريح الاعصاب و كاد يوسف أوباما فى الدقيقة 5 من إحراز هدف التقدم الاول بعد الإنفراد بالمرمى من وسط الملعب لكنه يسدد الكرة بعيدة عن الهاني سليمان بعد تدخل من رجب نبيل .

الدقيقة 6 هجمة عن طريق بن شرقي يسددها قوية أرضية تخرج بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان فى فرصة خطيرة للزمالك.

يستمر اللقاء وسط الملعب بين الفريقين ويلجأ سموحه للتمرير فى وسط الملعب لتهدئة الهجوم الأبيض.

يهدأ اللقاء نسبياً لأكثر من دقيقة ويتناقل الفريقين الكرة وسط الملعب على الرغم من البداية الهجومية بين الفريقين.

وفى الدقيقة 22 هجمة خطيرة عن طريق بن شرقي الذى يراو لاعبي سموحه ويمررها أرضية داخل منطقة الجزاء تخرج لركنية.

الدقيقة 22 عرضية رائعة من محمد عبد الشافي يقابلها محمود علاء برأسية تخرج فوق عارضة الهاني سليمان.

يستحوذ الزمالك على مجريات المباراة بفضل تحركات بن شرقي و ساسي و عبد الشافي وطارق حامد لكن دون وصول لمرمى سموحه الذ لجأ للتأمين الدفاعي.

الدقيقة 28 أخطر فرص المباراة بعد عرضية من أوناجم يقابلها مصطفي محمد " كرة مزدوجة " يتصدي لها الهاني سليمان.







































































































































































