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وزير الرياضة يشهد اللقاء المجمع للاعبى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى بالمعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يشارك فى اللقاء مجموعة من الرياضات هى السلة ، الجودو ، المصارعة ، الملاكمة ، تنس الطاولة ، رفع الاثقال ، ألعاب القوى والتايكوندو .

 

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة أن ما نشهده اليوم من تجمع ما يقرب من 550 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، هو نتاج جهد بذل على مدار عام كامل، من أجل إكتشاف هؤلاء الموهوبين في عدد من الألعاب المستهدفة من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك وفقا لرؤية الدولة التي تهتم بإكتشاف المواهب الرياضية حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

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وأضاف صبحي بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع ، و تطوير مستوى وقدرات الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية ،  وفتح مركز تدريب لهم وفقاً لطرق التدريب الحديثة .

 

 

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