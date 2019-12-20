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صور .. إبراهيم حسن يتابع مباراة سموحة و الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى المدرب المساعد للفريق السكندري على متابعة مباراة الفريق أمام الزمالك في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري من مقصور ستاد القاهرة في ظل إيقاف الثنائي من قبل اتحاد الكرة.

 

وفي نفس الوقت تواجد أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك وعمرو عبد السلام مدرب الحراس في مقصورة الصحفيين لمتابعة اللقاء في ظل ايقاف الثنائي 3 مباريات من قبل اتحاد الكرة.

 

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يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.

 

ابراهيم حسن (2)
ابراهيم حسن (2)

ابراهيم حسن (3)
ابراهيم حسن (3)

ابراهيم حسن (1)
ابراهيم حسن (1)

 

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