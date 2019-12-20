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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. إبراهيم حسن يتابع مباراة سموحة و الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وفي نفس الوقت تواجد أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك وعمرو عبد السلام مدرب الحراس في مقصورة الصحفيين لمتابعة اللقاء في ظل ايقاف الثنائي 3 مباريات من قبل اتحاد الكرة.
يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.
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