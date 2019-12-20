"جورجينيو" والرحيل الشائك عن تشيلسي 

الجمعة 20 ديسمبر 2019

جورجينيو

تسير الأمور داخل أروقة نادي تشيلسي بشكل غير مطمئن بالفترة الماضية، حيث تلقي هزيمتين بالدوري الانجليزي، ثم القرار برحيل بعض اللاعبين مع الذهاب لمواجهة صعبة أمام توتنهام هوتسبير مساء الأحد إما لحفظ المربع الذهبي أو التنازل عنه لصالح الديوك.

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ووفقا للعديد من المواقع الأوروبية، هناك إحتمالية ضئيلة لرحيل نجم البلوز المخضرم "جورجينيو"، بعد أن أكد وكيله اليوم الجمعة وصوله قيمته التسويقية ل٨٠ مليون يورو، حتى يصعب على أي من أندية الوسط ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت العديد من الصحف، قبل وقت قريب نية نابولي الإيطالي لإعادة اللاعب، إلى صفوفه بالكالتشيو، إلا أن وكيله أكد صعوبة حدوث هذا الأمر نظرا لقيمة اللاعب التسويقية ومن غير المتوقع مغامرة البارتنوبي لإعادته صاحب ال٢٧ عاما.

الجدير بالذكر أن نابولي يحتل المرتبة الثامنة للدوري الإيطالي برصيد ٢١ نقطة، على الرغم من الإطاحة بمدربه السابق كارلو أنشيلوتي وتعيين كاتوزو لينال هزيمة جديدة خلال الجولة الماضية أمام بارما بهدفين مقابل هدف.