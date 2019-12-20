برشلونة يدعو نجوم السداسية قبل ملاقاة ألافيس بالليجا

الجمعة 20 ديسمبر 2019

يحتفل فريق برشلونة الإسباني بمرور عشر سنوات على إنجازات السداسية، التي حققها مع جوارديولا بالعام ٢٠٠٩, حيث الاحتفال دون قلق مع تواجد بالصدارة ومباراة بالمتناول أمام ديبورتيفو ألافيس.



ودعى البلوجرانا نجومه، حتى يكون الاحتفال كبيرا خلال مباراة الغد بالدوري الإسباني، بحيث أن إنجاز الدوري الإسباني وكأس الملك إضافة للأغلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ثم كأس العالم للأندية والسوبر المحلي، لهوا إنجاز يصعب تكراره بأي من الدوريات الخمس الكبرى.

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وأشار بيان النادي الرسمي تواجد نجوم الفريق بالماضي، في أرض الميدان للاحتفال والتقاط الصور التذكارية لتكون هناك سعادة كبيرة بين الأنصار ونجومهم المفضلين.

وأوضح البيان، إلى أن كلا من كارلوس بويول وجابي ميليتو وكذلك إيريك أبيدال بالإضافة لتشافي ونجوم مثل ميسي وبوسكتس وجيرارد بيكيه المستثمرون من كتيبة إنجاز جوارديولا سوف يحضرون بالطبع.

الجدير بالذكر أن برشلونة، سوف يواجه ديبورتيفو ألافيس بالليجا ضمن مواجهات الجولة الثامنة، من أجل زيادة رصيده وآمال عريضة بتعثر ريال مدريد لفك الاشتباك.