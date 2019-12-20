شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) سموحة.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سموحة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفي محمد. Advertisements ويجلس على دكة البدلاء: محمد عواد – محمد حسن – محمد عبدالسلام – كريم بامبو – أحمد سيد «زيزو» – إسلام جابر – مصطفى فتحي. تشكيل سموحة: حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل- محمد كوفي- شريف رضا – محمد الترهوني. خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب- ناصر ماهر – خالد محمد. خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا. أبرز أحداث المباراة: نهاية الشوط الأول

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