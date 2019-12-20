شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدفع بثنائي هجومي في تشكيل سموحة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الزمالك، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل- محمد كوفي- شريف رضا – محمد الترهوني. خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب- ناصر ماهر – خالد محمد. خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا.

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