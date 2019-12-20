شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على دكة البدلاء: محمد عواد – محمد حسن – محمد عبدالسلام – كريم بامبو – أحمد سيد «زيزو» – إسلام جابر – مصطفى فتحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.