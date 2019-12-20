شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «أرتيتا» مدربًا لنادي أرسنال الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تولي الإسباني ميكيل أرتيتا، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل أرتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءا من يوم الأحد، قائد النادي السابق لعب معنا لمدة 5 مواسم وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف».