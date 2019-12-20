شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل الزمالك أمام سموحة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك المصري تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي : محمد ابو جبل في حراسة المرمى. Advertisements حازم امام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالشافي في خط الدفاع. طارق حامد وفرجاني ساسي واوباما ومحمد اوناجم اشرف بن شرقي في الوسط. ومصطفى محمد في الهجوم. ويلتقي نادي الزمالك اليوم الجمعة نظيره سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

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