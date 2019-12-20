شكرا لقرائتكم بعد صورة "أمح" ومصطفى محمد.. هل ينتقل البلدوزر للأهلي؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت صورة تجمع بين "أمح" مشجع النادي الأهلي الشهير ومصطفى محمد مهاجم الزمالك جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا بعد انتشارها على نطاق واسع.

وربط عدد من المتابعين ظهور "أمح" مع مهاجم الزمالك بانتقال اللاعب المسمى بالبلدوزر لصفوف النادي الأهلي على خلفية انتقال كهربا للقلعة الحمراء عقب انتشار صورا له مع المشجع "أمح".

ويعتبر مصطفى محمد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي، ويقدم مستويات مميزة جعلته محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية والخليجية لكن الزمالك يرفض التفريط في اللاعب.