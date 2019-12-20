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أحمد الشناوى يغيب عن بيراميدز أمام المصرى بسبب "تورم" اليد

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز غياب حارسه أحمد الشناوى عن مباراة المصرى المقرر لها غدا السبت فى تمام السابعة والنصف مساء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى الشناوى من "تورم" فى اليد سيحصل على إثره لراحة لمدة 48 ساعة ثم يعود للمشاركة مع بيراميدز فى المباريات.

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 2 وسجل 15 هدفاً وسكنت شباكه 12 هدفاً.

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