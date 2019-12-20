شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يلاحق الأهلى ويحافظ على الوصافة بثنائية فى شباك نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقدم محمود رامبو لنادى مصر في الدقيقة 19، وتعادل محمد شبانة مدافع نادى مصر للاتحاد السكندري بإحرازه هدف عكسي في مرماه بالدقيقة 25، ثم عاد وتقدم محمود رزق لزعيم الثغر فى الدقيقة 30 من عُمر اللقاء.
بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 20 محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي متصدر جدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي مصرعند النقطة 7 محتلاً المركز الخامس عشر.
جاءت المباراة مثيرة من الجانبين خاصة من الاتحاد السكندرى، الذى سيطر على معظم أحداثها، وكاد أن يعزز تقدمه فى أكثر من مناسبة، إلا أن دفاعات نادى مصر حالت دون زيادة غلة زعيم الثغر التهديفية.
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