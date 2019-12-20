شكرا لقرائتكم ناشئ الزمالك بعد هزيمة الأهلى بثنائية: نستحق الدورى وسنفوز به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تغلب الزمالك مواليد 2001، على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، خلال مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة دوري الجمهورية، والتي أقيمت بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، وسجل أهداف القلعة البيضاء، أحمد عيد ويوسف مرعي.
أضاف عيد: "بالطبع سعيد بإحراز هدف في الأهلي ولكنه تكليل لمجهود الجميع".
وعن مواصلة التصدر لبطولة الجمهورية، أكد عيد: "نحن نستحق ذلك.. بذلنا مجهودا كبيرا منذ بداية الموسم سواء مع أمير عبدالعزيز الذي أقدم له الشكر وكذلك الآن مع أحمد عبدالمقصود الذي أشكره ايضا.. وهدفنا حصد البطولة وسيتحقق".
وعن تصعيده للفريق الأول وتواجده بلقاء طلائع الجيش ، أكد اللاعب الصاعد أنه سعيد بتواجده مع الفريق الاول سواء بالتدريبات أو المباريات وسيبذل قصاري جهده للتواجد دائما وسيسعي لاثبات تواجده وسيتمسك بالفرصة، مشيرا إلي أنه يلقي دعما وتحفيزا من جانب اللاعبين الكبار زملائة بالفريق الذين يشكرهم مشددا على أنه سيبذل كل ما في وسعه من اجل نادي الزمالك بيته".
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