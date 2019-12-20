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بيراميدز يختتم مرانه استعدادا لمواجهة المصرى

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جدة - عمرو شويل أختتم فريق بيراميدز تدريباته اليوم، الجمعة، تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافى زيزو، على ملعب الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي مساء السبت في الدوري الممتاز على استاد الجيش بالسويس.

 

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم في مدينة السويس حتى موعد المباراة الهامة في مشوار مسابقة الدوري.

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كان بيراميدز قد أنهى تعاقده بالتراضي مع الفرنسي ديسابر المدير الفني بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

 

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