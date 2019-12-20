شكرا لقرائتكم بيراميدز يختتم مرانه استعدادا لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم في مدينة السويس حتى موعد المباراة الهامة في مشوار مسابقة الدوري.
كان بيراميدز قد أنهى تعاقده بالتراضي مع الفرنسي ديسابر المدير الفني بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.
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