شكرا لقرائتكم الزمالك ضد سموحة.. الترقب والقلق يظهر على كارتيرون والشيشينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد سموحة



ظهرت علامات الترقب والقلق على الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك وسامى الشيشينى المدرب العام قبل مواجهة سموحة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.

الزمالك ضد سموحة

الزمالك ضد سموحة ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتى سموحة فى المركز الخامس وصيفاً للأبيض متعادلين فى النقاط بفارق الأهداف.

خاض الزمالك حتى الآن سبع مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى واحدة أمام نادى مصر وخسر فى أثنين امام إنبى وطلائع الجيش، بينما لعب سموحة 8 مواجهات فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى واحدة أمام الأهلي.