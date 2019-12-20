شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن وحيدا فى مقصورة استاد القاهرة لمتابعة سموحة أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى المدرب المساعد للفريق السكندري على متابعة مباراة الفريق أمام الزمالك في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري من مقصور ستاد القاهرة في ظل إيقاف الثنائي من قبل اتحاد الكرة.

وفي نفس الوقت تواجد أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك وعمرو عبد السلام مدرب الحراس في مقصورة الصحفيين لمتابعة اللقاء في ظل ايقاف الثنائي 3 مباريات من قبل اتحاد الكرة.

يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.