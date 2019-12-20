شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يظهر فى مدرجات استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد رئيس النادي للاستاد بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته على أن يستقبل العزاء غدا في مسجد الحامدية الشاذلية.
يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.
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