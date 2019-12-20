الزمالك ضد سموحة .. ضغط أبيض وتماسك رزق فى شوط أول سلبى

جدة - عمرو شويل

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

بدأت أحداث المباراة هجومية من قبل الفريقين ولجأ الفريقين للكرات الطويلة لإحراز هدف مبكر يريح الاعصاب و كاد يوسف أوباما فى الدقيقة 5 من إحراز هدف التقدم الاول بعد الإنفراد بالمرمى من وسط الملعب لكنه يسدد الكرة بعيدة عن الهاني سليمان بعد تدخل من رجب نبيل .

الدقيقة 6 هجمة عن طريق بن شرقي يسددها قوية أرضية تخرج بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان فى فرصة خطيرة للزمالك.

يستمر اللقاء وسط الملعب بين الفريقين ويلجأ سموحه للتمرير فى وسط الملعب لتهدئة الهجوم الأبيض.

يهدأ اللقاء نسبياً لأكثر من دقيقة ويتناقل الفريقين الكرة وسط الملعب على الرغم من البداية الهجومية بين الفريقين.

وفى الدقيقة 22 هجمة خطيرة عن طريق بن شرقي الذى يراو لاعبي سموحه ويمررها أرضية داخل منطقة الجزاء تخرج لركنية.

الدقيقة 22 عرضية رائعة من محمد عبد الشافي يقابلها محمود علاء برأسية تخرج فوق عارضة الهاني سليمان.

يستحوذ الزمالك على مجريات المباراة بفضل تحركات بن شرقي و ساسي و عبد الشافي وطارق حامد لكن دون وصول لمرمى سموحه الذ لجأ للتأمين الدفاعي.

الدقيقة 28 أخطر فرص المباراة بعد عرضية من أوناجم يقابلها مصطفي محمد " كرة مزدوجة " يتصدي لها الهاني سليمان.

تستمر السيطرة الزملكاوية على مجريات المباراة بالكامل ، وكاد أوباما فى الدقيقة 31 أن يحرز هدف التقدم بعد عرضية رائعة من ساسي تصل إلى أوباما الذى يلعبها رأسية قوية تخرج بجوا القائم الأيمن للهاني سليمان.

يواصل الزمالك سيطرته التامة على سموحه وسط تكتل دفاعي من لاعبي سموحه لمواجهة الضغط الزملكاوي.

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الدقيقة38 إنذار لمحمد عبد الغني مدافع الزمالك بعد لمس الكرة باليد ومنع هجمة لحسام حسن .

الدقيقة 38 تسديدة قوية من كوفي الذى يلعب الكرة " ضربة مزدوجة " فى هجمة خطيرة تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل.

الدقيقة 40 فرصة لشريف رضا الذى يراوغ محمد عبد الشافي ويصل لمنطقة الجزاء للزمالك ويسددها تعلو عارضة أبو جبل.

الدقيقة 41 فرصة خطيرة لساسي الذي يراوغ بمهارة عالية ويمررها لمصطفي محمد المنفرد الذى يسددها قوية تخرج لضربة مرمي.

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الدقيقة 42 يمر حازم إمام ببراعة من الترهوني ويلعبها عرضية يقابلها ساسي برأسية ولكنه يفشل فى استغلالها وتعود لتصل لمصطفي محمدا لذى يسددها بعيداً عن المرمي.

الدقيقة 45 تسديدة قوية من شريف رضا تخرج بجوار القائم ، ويحتسب الحكم محمد الحنفي دقيقتين وقت بدل من ضائع ، ولكن ينتهي الشوط بالتعادل السلبي.