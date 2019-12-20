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جدة - عمرو شويل الآن الشوط الأول مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر في الدوري المصري

يستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة فى مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.





الآن الشوط الأول مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتى سموحة فى المركز الخامس وصيفاً للأبيض متعادلين فى النقاط بفارق الأهداف.

خاض الزمالك حتى الآن سبع مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى واحدة أمام نادى مصر وخسر فى أثنين امام إنبى وطلائع الجيش، بينما لعب سموحة 8 مواجهات فاز فى ثلاثة وتعادل فى أربعة وخسر فى واحدة أمام الأهلي.

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الآن الشوط الأول مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر في الدوري المصري

يسعى الزمالك فى تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء فى صدارة الجدول، بينما يحاول سموحة استغلال تراجع أداء الزمالك الذى لفت جميع الأنظار فى اخر مباراتان له وخطف ثلاث نقاط غاليه والدخول للمربع الذهبى.

فى آخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الفارس الأبيض فى التغلب على الفريق السكندرى وانتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف دون رد أحرزه اللاعب "فرجانى ساسي" عن طريق ضربة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر وزمن المباراة على ملعب "بترسبورت"، وذلك فى يوم3 من شهر أبريل فى هذا العام الجارى فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الماضي.