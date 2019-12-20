شكرا لقرائتكم سموحة يهاجم الزمالك بـ "حسام حسن ورونالد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفنى لسموحة، عن تشكيل مواجهة الزمالك فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل سموحة كالتالى: جاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال

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