شكرا لقرائتكم منتخب سيدات كرة القدم يلتقط "السيلفى" مع الفنانة منى زكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبات منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة على إلتقاط صور " سيلفي " مع الفنانة منى زكي التى تصادف وجودها بمطار القاهرة خلال مغادرة المنتخب للجزائر. غادرت، ، بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة القاهرة متوجهة إلى الجزائر لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية، ضمن استعدادات منتخبنا الوطنى لمواجهة منتخب المغرب فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى منتصف يناير المقبل. حرصت اللاعبات على إلتقاط صور تذكارية مع مني زكي التى تمنت لهم التوفيق فى دورة شمال أفريقيا. Advertisements وتترأس الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب، وتضم البعثة 21 لاعبة، وهم: الهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب وهاجر احمد و نادية رمضان المحترفة بالدوري الامريكي. فيما يضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري ، كما يضم الجهاز الطبي الدكتور احمد بسيوني والدكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات.

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