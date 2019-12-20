شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة وأبو جبل أساسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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