شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة وأبو جبل أساسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، التشكيل الأساسى لمواجهة الفريق الأبيض مع سموحة، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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