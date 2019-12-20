شكرا لقرائتكم المقاصة يتعادل مع طنطا 1-1 فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

تقدم طنطا عن طريق احمد الشاذلي في الدقيقة 49 من ركلة ركنية قبل ان يتعادل عصام صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ، من عمر المباراة.

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المباراة كانت متوسطة المستوي من الفريقين ولكن احداثها اشتعلت عقب احتساب الحكم ركلة جزاء ضد فريق طنطا في الدقيقة 80 ، حيث اعترض الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة ايمن المزين الذي حصل علي طرد من حكم المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 8 في المركز الـ 12 بينما يرتفع رصيد طنطا للنقطة 9 في المركز الـ 11 في جدول الدوري.