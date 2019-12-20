شكرا لقرائتكم المقاصة يتعادل مع طنطا 1-1 فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقدم طنطا عن طريق احمد الشاذلي في الدقيقة 49 من ركلة ركنية قبل ان يتعادل عصام صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ، من عمر المباراة.
المباراة كانت متوسطة المستوي من الفريقين ولكن احداثها اشتعلت عقب احتساب الحكم ركلة جزاء ضد فريق طنطا في الدقيقة 80 ، حيث اعترض الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة ايمن المزين الذي حصل علي طرد من حكم المباراة.
بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 8 في المركز الـ 12 بينما يرتفع رصيد طنطا للنقطة 9 في المركز الـ 11 في جدول الدوري.
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